PSG : Kylian Mbappé a reçu une énorme promesse sur le mercato

En mai dernier, Kylian Mbappé faisait le choix de prolonger son contrat avec le PSG, mais pas sans contrepartie. L'international français espérait une révolution dans le vestiaire. La direction parisienne lui aurait, notamment, promis le départ de Neymar. Mais ce dernier n'a pas trouvé de porte de sortie et est finalement resté dans la capitale.

Le miracle s'est produit en mai dernier. Alors qu'il était annoncé en partance pour le Real Madrid, Kylian Mbappé décidait, presque à la surprise générale, de prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en juin 2024, plus une année en option. Mais cette signature n'a pas été obtenue gratuitement. Les dirigeants parisiens ont dû lui offrir un important salaire, mais aussi des garanties sur le plan sportif. Et le PSG a tenu certaines de ses promesses. En froid avec la famille Mbappé, Leonardo a, par exemple, été remplacé par Luis Campos, qu'il connait bien depuis ses débuts à l'AS Monaco.

Le PSG avait promis le départ de Neymar

Par ailleurs, le PSG aurait promis de faire le ménage dans le vestiaire, et notamment de se séparer de Neymar, décevant la saison dernière. « Mbappé fait resigner Mbappé. On lui annonce que le ménage va être fait dans le vestiaire. Quand on parle de ménage, c’est le départ de Neymar. Neymar ne part pas » a confirmé Bruno Salomon, journaliste pour France Bleu , sur le plateau de L'Equipe de Greg.

Mbappé calme le jeu avec Neymar