Une star débarque à l’OM et refuse une fortune

Thibault Morlain

Longtemps annoncé à l’OM quand Jorge Sampaoli était l’entraîneur, Alexis Sanchez a fini par débarquer sur la Canebière après le départ de l’Argentin. Libéré de son contrat à l’Inter Milan, le Chilien a rejoint l’effectif d’Igor Tudor. Un gros coup de la part de Pablo Longoria qui s’est offert là une star, tout en devançant la concurrence qui proposait pourtant plus d’argent à Sanchez.

Lors du dernier mercato estival, l’OM a été très actif, multipliant les recrues. La liste est longue, mais parmi les noms, on peut notamment retrouver celui d’Alexis Sanchez. Jorge Sampaoli a longtemps rêvé du Chilien à Marseille, c’est finalement Igor Tudor qui en profite. Et depuis son arrivée à l’OM, Sanchez fait forte impression. Malgré ses 34 ans, l’ancien du FC Barcelone est toujours au top niveau, permettant au club phocéen de jouer aujourd’hui le titre face au PSG.

« Alexis a repoussé beaucoup d’offres pour venir à l’OM »

Avec Alexis Sanchez, l’OM a réalisé un énorme coup sur le marché des transferts. Ce dimanche, pour Téléfoot , Javier Ribalta, bras droit de Pablo Longoria et directeur du football à Marseille, a dévoilé les coulisses de l’opération Sanchez, avouant : « On savait qu’il voulait quitter l’Inter et qu’il voulait continuer à jouer la Ligue des Champions. Il cherchait un bon projet, pas simplement rejoindre un club pour l’argent. Alexis a repoussé beaucoup d’offres pour venir à l’OM, certaines très lucratives. Son esprit de compétition, son attitude correspondent parfaitement au club ».

Le gros salaire de Galatasaray