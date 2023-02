Il l'annonce, une star de l'OM «se rapproche de la retraite»

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, l'OM a réalisé un très joli coup en s'offrant Alexis Sanchez, d'autant plus qu'il est arrivé libre de l'Inter Milan. Certains ont alors émis des doutes sur le Chilien, mais ce dernier répond présent depuis le début de la saison. Précieux avec Igor Tudor, Sanchez rayonne avec l'OM. Mais voilà que la fin de carrière se rapproche pour l'attaquant de 34 ans.

Aujourd'hui à l'OM, Alexis Sanchez réalise l'une des meilleures saisons de sa carrière. Arrivé à l'été 2022 dans l'effectif d'Igor Tudor, le Chilien est aujourd'hui essentiel pour le club phocéen. Auteur de 13 buts toutes compétitions confondues, l'attaquant de l'OM est précieux. Des performances qui ne passent clairement pas inaperçues, notamment auprès de son compatriote chilien et passé par Marseille : Mauricio Isla.

« Je sais qu'Alexis se sent aimé dans une équipe comme celle-ci »

Dans des propos accordés à Mision Deporte , Mauricio Isla s'est confié sur l'excellente forme du moment d'Alexis Sanchez à l'OM. Et concernant le Chilien, l'ancien du club phocéen a alors expliqué : « Je pense qu'il est en train de renaitre et ils croient en lui. Je sais qu'Alexis se sent aimé dans une équipe comme celle-ci, aves les coéquipiers et les supporters qu'il y a. L'OM est un club, si tu cours, ils vont énormément t'aimer. Je suis content car il a un entraîneur qui a confiance en lui et qui lui donne du plaisir pour trouver son jeu ».

« Nous arrivons à un âge où au lieu de s'amuser, on se rapproche plus de la retraite »