«Ils partiront s'il y a de belles offres» : Un ménage annoncé à l'OM !

Après le mercato hivernal agité, l'OM se prépare désormais pour son recrutement estival. Une fois n'est pas coutume, Pablo Longoria devrait être très actif durant l'intersaison afin de réaliser de gros coups. Mais en parallèle, cela devrait également bouger à l'OM dans le sens des départs. Et certains cadres d'Igor Tudor pourraient ne pas être retenus.

Tandis que l'OM continue d'investir sur le mercato, Frank McCourt souhaite également que de l'argent rentre dans les caisses. Ça a été le cas cet hiver avec la vente de Gerson, mais ce n'est pas suffisant. D'autres départs sont ainsi à prévoir du côté de l'OM. Et pas des moindres. En effet, de gros noms de l'effectif d'Igor Tudor pourraient ne pas être retenus.

« Les jeunes, s’il y a de belles offres ils sont là pour partir »

Journaliste pour Football Club de Marseille , Nicolas Filhol s'est confié sur les départs à prévoir du côté de l'OM pour les mois à venir. Il a alors expliqué : « Longoria avait expliqué, juste après la coupe du monde, que le club voulait recruter des jeunes et des moins jeunes. Les moins jeunes sont là pour pérenniser l’état d’esprit de l’équipe. Et les jeunes s’il y a de belles offres ils sont là pour partir ».

« Balerdi, Guendouzi et Under »