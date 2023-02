Mercato : Le PSG joue avec Neymar, Messi entre en action

Axel Cornic

Entre le Paris Saint-Germain et Neymar ça a toujours été une histoire de je t’aime moi non plus. Une histoire qui aurait d’ailleurs pu se terminer l’été dernier, puisque les propriétaires du club auraient bien aimé voir le Brésilien partir ailleurs, ce qui a toutefois rapidement semblé impossible. Spectateur de tout ça, Lionel Messi n’a pas réagi sur le moment, mais ne serait visiblement pas content du traitement réservé à son coéquipier.

La MNM pourrait bientôt se dissoudre. Le trio offensif infernal du PSG devrait en effet vivre ses derniers mois, avec la fin de contrat de Lionel Messi qui approche à grands pas et une prolongation toujours plus compromise.

Une prolongation de plus en plus compromise ?

Plusieurs médias dont L’Équipe et RMC Sport on annoncé tout récemment que le pessimisme serait de plus en plus fort concernant la prolongation de Messi. Ce dernier ne serait plus convaincu de poursuivre au PSG, tandis que les propriétaires du club semblent commencer à envisager un avenir sans lui.

Messi n’a pas aimé le traitement réservé à Neymar