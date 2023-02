Mis à la porte par le PSG, Neymar est passé à l'action pour son transfert

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar serait poussé vers la sortie par sa direction. D'ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi tenterait d'envoyer son numéro 10 du côté de Chelsea. Et pour avancer un peu plus sur ce dossier, les Blues auraient d'ores et déjà approché le clan Neymar.

A la fin de la saison 2020-2021, Neymar a signé un nouveau bail avec le PSG. Engagée initialement jusqu'à l'été 2022 avec le club de la capitale, la star brésilienne est désormais sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Malgré tout, Neymar serait déjà sur le départ au PSG.

Chelsea a approché le PSG pour Neymar

En grande difficulté au PSG ces derniers mois, Neymar serait poussé vers la sortie par sa direction. D'ailleurs, à en croire les dernières indiscrétions du Parisien , Nasser Al-Khelaïfi aurait déjeuné avec Todd Boehly, propriétaire de Chelsea, pour parler d'un transfert du numéro 10 de Christophe Galtier ce mardi. Et pour maximiser leurs chances de finaliser l'opération Neymar, les Blues auraient d'ores et déjà approché son entourage.

Chelsea a discuté avec le clan Neymar