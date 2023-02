PSG : Contrarié par Mbappé, Messi prend une décision tonitruante

Axel Cornic

La relation entre les trois grandes stars de l’attaque du Paris Saint-Germain ne semble pas être idyllique et cela pourrait bien avoir un impact sur l’avenir. Car le contrat de Lionel Messi se termine dans seulement quelques mois et pour le moment, il ne semble pas vraiment décidé à prolonger… avec Kylian Mbappé qui aurait vraisemblablement quelques chose à voir là-dedans !

Très peu de club ont réussi à faire cohabiter trois immenses stars comme Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Avec sa prolongation en mai dernier, le Français est clairement devenu le seul véritable patron du PSG, mais cela ne semble pas satisfaire tout le monde.

La prolongation de Mbappé n’est pas bien passée

La Gazzetta dello Sport annonce ce vendredi que la prolongation record de Mbappé n’aurait pas vraiment été appréciée par Lionel Messi et son entourage. L’Argentin semblerait en effet se méfier de l’importance prise par son coéquipier depuis la signature de ce contrat.

L’avenir de Messi se joue maintenant

Ces derniers jours le pessimisme a grandi autour de la prolongation de Messi, qui pourrait quitter libre le PSG le 30 juin prochain. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que Luis Campos travaille sur ce dossier, mais finalement à Doha on penserait de plus en plus à le laisser filer.