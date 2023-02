Mercato : C’est officiel, il annonce un transfert au PSG

Axel Cornic

Henrikh Mkhitaryan s’est exprimé au sujet de l’avenir de Milan Skriniar, dont le contrat avec l’Inter se terminera le 30 juin prochain et qui a annoncé cet hiver sa volonté de ne pas prolonger. L’international arménien défend le choix de son coéquipier et annonce déjà qu’il rejoindra le Paris Saint-Germain la saison prochaine.

Alors qu’il a vu ses tentative à près de 70M€ être vaines l’été dernier, Luis Campos a retenté sa chance pour Milan Skriniar lors du mercato de janvier. Il n’a encore une fois pas réussi à faire sauter le verrou de l’Inter, mais il pourra accueillir le Slovaque au PSG dès la fin de la saison… sans débourser le moindre sou en indemnité de transfert.

Au PSG on aurait aimé avoir Skriniar dès cette saison

Pourtant, au PSG on aurait bien aimé que tout se fasse plus vite. L’Équipe annonce en effet que le chantier de la défense centrale ferait énormément parler en interne, avec les cadres de l’équipe qui seraient déçus du mercato opéré par Luis Campos dans ce secteur. Le dirigeant portugais a pourtant offert jusqu’à 15M€ comme nous vous l’avons annoncé sur le10sport.com, une somme à priori plus que correcte pour un joueur en fin de contrat.

« Je dois dire que je suis très triste de le voir quitter l’équipe et aller au PSG »