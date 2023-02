Zidane - PSG : Cette fois, le Qatar peut réaliser son rêve

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs techniciens au monde, Zinédine Zidane est sans club depuis plus d’un an et demi. Une situation assez étrange qui a été relancée cet hiver par la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France… et qui pourrait bien finir par profiter au Paris Saint-Germain.

Que va faire Zinédine Zidane ? Alors que tout le monde le voyait prendre les rênes de l’équipe de France après la Coupe du monde, l’ancien numéro 10 se retrouve sans aucune piste sérieuse et l’envie pressante de reprendre du service après une trop longue inactivité. Ça tombe bien, une occasion en or pourrait se représenter... avec le PSG !

« L’année dernière il a dit non parce qu’il attendait l’équipe de France »

Car avant de se tourner vers Christophe Galtier, les décideurs du PSG souhaitaient miser sur Zidane pour remplacer Mauricio Pochettino, mais ont finalement essuyé un refus. Une situation assez bien résumée par Daniel Riolo. « L’année dernière il a dit non parce qu’il attendait l’équipe de France, parce qu’il était persuadé que Didier Deschamps partirait » a-t-il expliqué, au micro de RMC Sport . « Avant la CDM, Deschamps disait d’ailleurs qu’il partirait, il a changé d’avis en cours de route ».

« Il se retrouve sans travail et il est possible que cette fois il dise oui »