Mercato : Le PSG au plus mal, une catastrophe est annoncée

Axel Cornic

L’année 2023 a commencé très mal pour le Paris Saint-Germain et pourrait bien continuer sur une lancée assez décevante, après la défaite en huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich (0-1). Forcément, le premier à en payer les frais pourrait être Christophe Galtier, arrivé il y a seulement quelques mois sur le banc du PSG.

Comme certains s’y attendaient, l’après Coupe du monde est très compliqué à gérer pour le PSG. Invaincu lors de la première partie de saison, le club de la capitale est méconnaissable depuis quelques semaines et ça s’est encore vu face au Bayern Munich, en Ligue des Champions.

Le PSG prépare une révolution, Mbappé va halluciner https://t.co/S2SkiLDfnA pic.twitter.com/qFfYGdB5tF — le10sport (@le10sport) February 17, 2023

Galtier sous le feu des critiques

Vu les espoirs autour du projet et le stars présentes dans l’équipe, une élimination dès le stade des huitièmes de finale serait une véritable catastrophe pour le PSG. Les critiques fusent autour du club et comme souvent dans le football, c’est l’entraîneur qui est en première ligne.

« Le lendemain de Munich, c’est possible qu’il prenne la porte »