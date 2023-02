Le PSG prépare une révolution, Mbappé va halluciner

Pierrick Levallet

Le PSG a signé sa troisième défaite consécutive en s'inclinant face au Bayern Munich ce mardi. Rien ne va plus pour le club de la capitale, et naturellement, Christophe Galtier se retrouverait sur la sellette. Pour lui succéder, la direction parisienne penserait notamment à faire revenir Thomas Tuchel. Et cela pourrait plaire à Kylian Mbappé.

C’est la crise au PSG. Ce mardi, le club de la capitale a signé sa troisième défaite consécutive en s’inclinant face au Bayern Munich en Ligue des champions. Après l’OM et l’AS Monaco, l’équipe de Christophe Galtier a encore été renversée. Ce dernier verrait ainsi son avenir au PSG être remis en cause. La direction parisienne lui aurait d’ailleurs lancé un ultimatum.

Tuchel bientôt de retour au PSG ?

Selon les informations de RMC Sport , Christophe Galtier est assuré d’être maintenu à son poste jusqu’au 8 mars. Passé cette date, ce seront les résultats qui dicteront son avenir. Dans le même temps, la direction du PSG songerait déjà à son successeur et penserait notamment à un retour de Thomas Tuchel, libre depuis son départ de Chelsea en septembre dernier.

Message de Mbappe après le licenciement de Tuchel à l’époque ! pic.twitter.com/UJqtbyj116 — Ammar… (@AmmarAtal) February 16, 2023

«Personne n’oubliera votre passage ici»