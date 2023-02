Surprise, le Qatar prépare un retour hallucinant au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sur le banc du PSG en fin de saison dernière afin de remplacer Mauricio Pochettino, Christophe Galtier est déjà menacé pour son avenir. Et pour cause, le début d'année catastrophique du club de la capitale ne plaide pas en sa faveur et le fragilise pour le futur. A tel point que son remplacement serait déjà étudié en interne, et Thomas Tuchel aurait même des partisans.

Après une bonne première partie de saison terminée invaincue, le PSG est retombé dans ses travers avec un début d'année 2023 catastrophique avec déjà cinq défaites concédées en un mois et demi et surtout trois revers consécutifs, soit la pire série de l'ère QSI. Pour toutes ces raisons, Christophe Galtier semble clairement sous la menace.

Galtier sur la sellette

A tel point que selon les informations de RMC Sport , un ultimatum aurait été fixé à l'ancien coach du LOSC. Ainsi, il est assuré de conserver son poste jusqu'au 8 mars, date du match retour contre le Bayern Munich. Mais une élimination en huitième de finale de la Ligue des champions pourrait sceller son avenir.

Un retour de Tuchel envisagé ?