Un renfort totalement inattendu va débarquer au PSG

Arnaud De Kanel

En panne de résultats, le PSG ne s'est pas renforcé sur le mercato malgré les manques flagrants de l'équipe parisienne, notamment dans le secteur offensif lorsque Neymar ou Lionel Messi et bien entendu Kylian Mbappé sont absents. La recrue estivale Hugo Ekitike ne convainc pas non plus, mais la solution pourrait tout de même se trouver au sein du PSG.

La crise dans laquelle est plongé le PSG permet de voir ce qui manque cruellement au club de la capitale. Dans tous les secteurs de jeu ou presque, l'effectif n'est pas assez dense et qualitatif. Le secteur offensif est sans doute le plus à plaindre, bien qu'il compte Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. En dehors du trio infernal, c'est le néant et seul Hugo Ekitike entre dans la rotation. Or, le jeune attaquant français ne s'est pas véritablement acclimaté au vestiaire parisien et ses prestations déçoivent. Mais l'été prochain, le PSG va pouvoir compter sur un renfort pour le moins inattendu.

«Neymar urine sur le PSG» https://t.co/Hc6U1S9LW0 pic.twitter.com/EuwCUDQIqP — le10sport (@le10sport) February 16, 2023

Icardi flambe à Galatasaray

Prêté par le PSG à Galatasaray, Mauro Icardi renait de ses cendres en Turquie. Depuis son arrivée, l'Argentin a marqué 9 buts et délivré 6 passes décisives en 13 matchs, ce qui est déjà plus que son total sur la dernière saison avec le PSG. Ce prêt devait lui servir de relance, la mission est réussie. A Istanbul, les supporters militent pour qu'il reste. Mais voilà, le facteur financier n'est pas à négliger et à ce petit jeu là, Galatasaray est en grand danger. Le club stambouliote aurait du mal à assumer le coût du transfert ainsi que la prise en charge du salaire d'Icardi. Ce dernier pourrait donc logiquement revenir au PSG.

Enfin une place pour Icardi à Paris ?

Comme évoqué précédemment, Hugo Ekitike est le seul avant-centre de l'effectif parisien mais il est loin de faire l'unanimité. De plus, avec les possibles départs de Neymar et de Leo Messi, le PSG ne serait pas dans l'obligation de vendre Mauro Icardi qui coche toutes les cases pour s'imposer et devenir le numéro 9 indiscutable du club. Il l'avait démontré lors de la saison 2019/2020 où il avait marqué 20 buts en 34 matchs.