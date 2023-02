PSG : Un énorme pari raté pour le Qatar ?

Axel Cornic

En fin de saison dernière, le Paris Saint-Germain a clamé haut et fort vouloir radicalement changer de projet, coupant avec l’image bling-bling qui lui colle à la peau. Pour cela les clés ont été données au duo formé par Luis Campos et Christophe Galtier… qui ne semble pas vraiment apporter satisfaction.

Cela faisait des nombreuses années que le PSG n’avait pas un véritable duo solide à sa tête, travaillant main dans la main. Les dissensions entre Leonardo et les différents entraîneurs passés au clubs ont énormément fait parler et les choses semblaient ainis pouvoir être différentes avec Luis Campos et Christophe Galtier. Mais la mayonnaise ne prend pas pour le moment !

Neymar en a assez, il clashe le PSG https://t.co/vPozW8a9E8 pic.twitter.com/kUKbW37FB6 — le10sport (@le10sport) February 17, 2023

Déjà la fin du nouveau PSG ?

Les mauvais résultats depuis le début de l’année 2023 pourraient faire bouger les choses, surtout en cas d’élimination prématurée du PSG en Ligue des Champions. Certains médias parlent en effet d’un possible départ de Christophe Galtier, dont les choix récents ne sont pas forcements compris. Mais il est fort à parier que si le technicien français venait à partir, Campos le suivrait.

« Le duo Campos-Galtier peut être débarqué »