Divorce au PSG, le vestiaire explose totalement

Thibault Morlain

La crise s'accentue au PSG. Les mauvais résultats s'accumulent et forcément, Christophe Galtier se retrouve en première ligne. L'entraîneur parisien se retrouve de plus en plus critiqué, et cela ne viendrait pas que de l'extérieur. En effet, Galtier pourrait bien être en train de perdre actuellement le vestiaire du PSG. Explications.

Nommé entraîneur du PSG en début de saison, Christophe Galtier semble aujourd'hui être sur un siège éjectable. En effet, en raison des mauvais résultats du club de la capitale, l'ancien de l'OGC Nice voit son poste être remis en question. Et pour ne rien arranger, voilà que les joueurs de Galtier s'interrogeraient sur ses capacités.

Le vestiaire du PSG doute de Galtier

Entre Christophe Galtier et les joueurs du PSG, le divorce pourrait bien être en train de se produire. En effet, ce vendredi, Footmercato explique que les joueurs parisiens douteraient énormément de leur entraîneur. Il serait notamment reprocher à Galtier son incapacité à inverser la tendance, ses lacunes techniques mais aussi son favoritisme envers certains cadres.

Le recrutement de la discorde

Et les reproches ne s'arrêteraient pas là à l'encontre de Christophe Galtier. En effet, alors que les joueurs du PSG n'ont pas échappé aux ratés sur le mercato estival et hivernal, ils n'auraient pas apprécié voir Galtier se satisfaire du bilan après le mois de janvier alors qu'aucune recrue n'est venue intégrer l'effectif.