Zidane - PSG : «Ça peut aller très vite»

Axel Cornic

L’avenir de Zinédine Zidane pourrait être totalement relancer cet hiver, alors qu’il n’a toujours pas retrouvé de club depuis son départ du Real Madrid. Les déboires du Paris Saint-Germain pourraient bien coûter cher à Christophe Galtier et du côté de Doha on n’a toujours pas abandonné le rêve d‘aller chercher l’ancien numéro 10 de l’équipe de France.

En fin de saison dernière, le PSG a fait des pieds et des mains pour convaincre Zinédine Zidane. Nous vous avons en effet annoncé sur le10sport.com que le technicien français était le rêve des propriétaires parisiens pour remplacer un Mauricio Pochettino très décevant mais à l’époque, Zidane avait éconduit les avances du PSG, préférant attendre l’équipe de France.

Galtier en danger, le retour au premier plan de la piste Zidane

Le temps ne lui a pas donné raison, puisque Didier Deschamps lui a coupé l’herbe sous le pied après la Coupe du monde, en prolongeant son contrat jusqu’en 2026. Ainsi, le PSG est redevenu une option envisageable, peut-être même la meilleure à l’heure actuelle pour Zidane. Le début d’année 2023 catastrophique pourrait alimenter les spéculations autour de son arrivée, puisque plusieurs sources proches du dossier évoquent un limogeage de Christophe Galtier, en cas d’élimination en huitième de finale de Ligue des Champions.

« Je dispose de temps actuellement, peut-être jusqu'au mois de juin mais... »