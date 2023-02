Révolution au PSG, un gros départ bientôt annoncé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré son discours de façade qui se veut rassurant quant à son cas personnel, Christophe Galtier serait directement menacé pour son avenir sur le banc du PSG. Et selon Daniel Riolo, il pourrait même être limogé dès le match retour face au Bayern Munich en Ligue des Champions.

« Si je me sens menacé ? Non, pas du tout. Je ne suis pas dans la peau d'un entraîneur qui joue sa saison sur la double confrontation contre le Bayern Munich », confiait dernièrement Christophe Galtier au micro de Canal + , se montrant donc serein au sujet de son avenir au PSG. Pourtant, le club de la capitale traverse une sérieuse crise sportive depuis quelques semaines et enchaine les défaites.

Zidane - PSG : Ça chauffe avec ce coup de fil ? https://t.co/VxFJ2n2yw2 pic.twitter.com/N03LIlVXuF — le10sport (@le10sport) February 17, 2023

« Si ça se passe mal à Munich… »

Selon Daniel Riolo, qui a évoqué l’avenir de Galtier au PSG dans l’After Foot sur RMC Sport , son limogeage pourrait même avoir lieu après le 8e de finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le 8 mars prochain : « Le lendemain de Munich, si ça se passe mal, c’est possible qu’il prenne la porte ».

« Il n’a pas été à la hauteur »