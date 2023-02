Le PSG répond aux attaques sur son mercato

Amadou Diawara

Depuis l'arrivée de Luis Campos et de Christophe Galtier, le PSG a totalement manqué son recrutement. D'ailleurs, les joueurs parisiens en seraient bien conscients. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Christophe Galtier a défendu le mercato du PSG en utilisant Nordi Mukiele.

A la fin de la dernière saison, le PSG a lancé une nouvelle ère. En effet, Nasser Al-Khelaïfi a mis Leonardo et Mauricio Pochettino à la porte pour nommer Luis Campos en tant que conseiller football et placer Christophe Galtier sur le banc de son équipe première.

Fiasco sur le mercato, la grosse explication du PSG https://t.co/an0G6bIx65 pic.twitter.com/LxxEhqJVg0 — le10sport (@le10sport) February 17, 2023

Le PSG s'est loupé sur son recrutement

Dès leur arrivée Luis Campos et Christophe Galtier ont fait le ménage dans leur effectif, bouclant le départ d'un grand nombre de joueurs et finalisant les transferts de Nordi Mukiele, Vitinha, Carlos Soler, Fabian Ruiz, Renato Sanches et d'Hugo Ekitike. Toutefois, le mercato du PSG s'avère être un échec, tant ces recrues n'ont pas marqué de leur empreinte leur arrivée à Paris. Et à en croire L'Equipe , les joueurs - en particulier les cadres - de Christophe Galtier seraient mécontents du recrutement estival du PSG.

Nordi Mukiele, la grande satisfaction du mercato du PSG