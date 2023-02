«On se tait», le PSG est tendu avec la crise

Axel Cornic

Après les revers en Ligue 1 et l’élimination en Coupe de France la défaite lors du huitieme de finale aller de ligue des Champions face au Bayern Munich (0-1) semble avoir lancé la crise au Paris Saint-Germain. Forcément, le premier visé par les critiques n’est autre que Christophe Galtier, qui semble assez tendu avant un match important de championnat face au LOSC, ce dimanche.

Rien ne va plus au PSG. Face à un Bayern Munich réduit à dix après l’expulsion de Benjamin Pavard, les Parisiens n’ont pas su trouver la faille et le danger d’une élimination dès les huitièmes de finale les guette désormais. Une élimination qui pourrait évidemment faire des victimes…

Galtier en grand danger

Première et non des moindres Christophe Galtier, dont l’avenir s’est assombri ces derniers jours. Plusieurs médias comme RMC Sport assurent qu’un nouveau revers en Ligue des Champions pourrait lui être fatal, lui qui est arrivé l’été dernier pour remplacer Mauricio Pochettino.

« Dans une période difficile, il faut se taire, travailler et prendre plaisir à être ensemble »