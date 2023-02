Zidane, Neymar, Galtier… Toutes les infos mercato du 17 février

La rédaction

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes début février, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Zidane évoque son avenir et se rend disponible

C'est la bombe du jour, Zinedine ZIdane évoque son avenir. Dans un entretien accordé au Figaro dans le cadre de sa nouvelle collaboration avec l'écurie de Formule 1 Alpine, dont il devient ambassadeur, l'entraîneur français fait le point sur son avenir, lui qui continue d'être annoncé avec insistance sur le banc du PSG. Et Zidane ouvre indirectement la porte au Qatar : « Cela fait partie de notre accord (NDLR : avec Alpine). Si je dois m'engager demain, ça ne m'empêchera pas de continuer à travailler avec l'équipe. (...) Reprendre reste mon envie. Aujourd'hui, je dispose de temps et je ne sais pas jusqu'à quand cela va durer. Je dispose de temps actuellement, peut-être jusqu'au mois de juin mais ça peut aussi aller très vite », lâche Zidane. Le PSG a donc de bonnes raisons d'y croire.



PSG : Direction l'Angleterre pour Neymar ?

Malgré un contrat avec le PSG qui court jusqu'en 2027, Neymar pourrait quitter le Parc des Princes l'été prochain. La Premier League est évoquée comme un point de chute plausible pour l'attaquant brésilien, et 90min annonce même ce vendredi que le profil de Neymar aurait été proposé à plusieurs écuries du championnat anglais comme Chelsea, Liverpool, Newcastle, Manchester United et Manchester City. Les discussions ont eu lieu via des intermédiaires chargés de trouver une destination au numéro 10 du PSG.



Galtier limogé par le PSG après le Bayern ?

Alors que le PSG traverse une sérieuse crise sportive et que Zinedine Zidane est toujours courtisé par le Qatar, l'avenir de Christophe Galtier est donc en train de s'assombrir dans la capitale. Selon les révélations de Daniel Riolo dans l'After Foot sur RMC Sport , l'actuel entraîneur du PSG pourrait même être limogé en cours de saison en cas d'élimination face au Bayern Munich en 8e de finale de la Ligue des Champions : « Le lendemain de Munich, si ça se passe mal, c’est possible qu’il prenne la porte », indique Riolo.



Mkhitaryan confirme le départ de Skriniar au PSG