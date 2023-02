Fiasco sur le mercato, la grosse explication du PSG

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est totalement loupé sur son mercato. En effet, les recrues parisiennes ne parviennent pas du tout à s'acclimater sous leurs nouvelles couleurs, enchainant les mauvaises prestations. Interrogé ce vendredi en conférence de presse, Christophe Galtier a expliqué pourquoi ses nouveaux joueurs étaient en difficulté.

Arrivés à la fin de la dernière saison, Luis Campos et Christophe Galtier ont révolutionné l'effectif du PSG. A la demande de son entraineur, le conseiller football du PSG a bouclé le départ d'un très grand nombre de joueurs et a finalisé les transferts de Nordi Mukiele, Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Carlos Soler et d'Hugo Ekitike.

Neymar fait polémique au PSG, ce n’est pas la première fois https://t.co/0YbLU4gMvP pic.twitter.com/mG0LABR8WO — le10sport (@le10sport) February 17, 2023

Les recrues, sujet épineux au PSG

Toutefois, les recrues du PSG sont à la peine. Incapable de s'adapter à leurs nouvelles couleurs, les derniers arrivants à Paris sont loin d'apporter un plus au sein de l'effectif de Christophe Galtier. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Christophe Galtier a assuré la défense de ses recrues, expliquant qu'il était normal que ses nouveaux joueurs étrangers aient besoin de temps pour évoluer à leur plus haut niveau au PSG.

« Tout le monde avait son nom à la bouche »