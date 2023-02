La date est fixée pour Zidane au PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En pleine tourmente avec la crise sportive actuelle du PSG, Christophe Galtier pourrait être démis de ses fonctions en cours de saison si les résultats ne s’améliorent pas rapidement. D’ailleurs, à en croire Daniel Riolo, le match retour face au Bayern Muniche en Ligue des Champions pourrait être décisif et laisser place à Zinedine Zidane.

« Reprendre reste mon envie. Aujourd'hui, je dispose de temps et je ne sais pas jusqu'à quand cela va durer. Je dispose de temps actuellement, peut-être jusqu'au mois de juin mais ça peut aussi aller très vite », a confié Zinedine Zidane vendredi dans les colonnes du Figaro, indiquant donc très clairement qu’il pourrait se retrouver un club en cours de saison. Et cela tombe bien, le PSG pourrait avoir besoin de ses services très rapidement avec l’avenir très incertain de Christophe Galtier.

Zidane - PSG : Ça chauffe avec ce coup de fil ? https://t.co/VxFJ2n2yw2 pic.twitter.com/N03LIlVXuF — le10sport (@le10sport) February 17, 2023

« Si ça se passe mal à Munich… »

Comme l’a annoncé Daniel Riolo sur RMC Sport , le 8e de finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich, prévu le 8 mars prochain, pourrait provoquer un changement d’entraîneur et l’arrivée de Zidane : « L’année dernière il lui a dit non parce qu’il attendait l’équipe de France, parce qu’il était persuadé que Deschamps partirait. Avant la Coupe du Monde, Deschamps disait qu’il partirait, il a changé d’avis en cours de route. Zidane était persuadé de prendre l’EDF en décembre, mais Deschamps a voulu continuer. Il se retrouve sans travail et il est possible que cette fois il dise oui et vienne en cours de saison si ça se passe mal à Munich », indique Riolo.

Galtier bientôt viré ?