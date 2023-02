«Ce n'est pas vrai» : Il rétablit la vérité sur Neymar

Thibault Morlain

Sous contrat jusqu'en 2027 avec le PSG, Neymar pourrait toutefois ne pas s'éterniser dans la capitale française. En effet, il est à nouveau question d'un possible départ du Brésilien et de la volonté de la direction parisienne de s'en séparer. Un rendez-vous avec Chelsea a notamment été révélé, mais voilà que la vérité serait bien différente concernant Neymar.

Déjà annoncé partant du PSG lors du dernier mercato estival, Neymar se retrouve à nouveau au centre des rumeurs. En effet, le Brésilien ne serait toujours pas en odeur de sainteté auprès des dirigeants qataris. Reste à trouver preneur pour Neymar et dernièrement, il a été révélé qu'une réunion avec les dirigeants de Chelsea s'était déroulée.

Neymar - Mbappé : Ça chauffe, le PSG sort du silence https://t.co/CQoA1iGQU1 pic.twitter.com/CeVzDsdmGq — le10sport (@le10sport) February 17, 2023

« Je dois décevoir les fans de Chelsea »

Direction Chelsea pour Neymar ? Cela ne serait pas si simple que cela. Journaliste pour Bild , Christian Falk a tenu à mettre les choses au point concernant le numéro 10 du PSG. « J'ai lu un article du Parisien et ils parlaient d'un rendez-vous secret à propos de Neymar, qui impliquait Boehly et Chelsea à propos d'une possible opération pour l'amener à Londres. Je dois décevoir les fans de Chelsea, on m'a dit qu'il n'y avait rien à ce sujet, ce n'est pas vrai », a-t-il lâché à CaughtOffside .

« Ça n'arrivera pas »