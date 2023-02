Zidane - PSG : Ça chauffe avec ce coup de fil ?

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Zinedine Zidane était la priorité du PSG avant l'intronisation de Christophe Galtier. Alors que ce dernier est en difficulté actuellement à Paris, le Qatar chercherait une solution pour attirer le Ballon d'Or 1998 au Parc des Princes. En parallèle, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont échangé avec Christophe Galtier dernièrement.

A la fin de la saison 2021-2022, Nasser Al-Khelaïfi a tout changé au PSG. En effet, le président parisien s'est séparé de Leonardo et de Mauricio Pochettino, et ce, pour les remplacer par Luis Campos et Christophe Galtier. Mais, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Qatar avait pour priorité de recruter Zinedine Zidane au préalable.

Le PSG n'a pas oublié Zinedine Zidane

Alors que Zinedine Zidane a recalé le PSG pour conserver une chance de prendre la place de Didier Deschamps en équipe de France après la Coupe du Monde, Doha espérerait toujours s'offrir ses services. Contraint d'oublier les Bleus parce que le sélectionneur actuel a prolongé jusqu'en juillet 2026, le Ballon d'Or 98 serait toujours dans le viseur du PSG. A en croire RMC Sport , Doha n'aurait pas recontacté Zinedine Zidane pour le moment, mais chercherait déjà une solution pour l'attirer à Paris. En attendant, Christophe Galtier est toujours sous pression.

«J'ai échangé avec Luis Campos et mon président»