«Il a de la personnalité», Mbappé est amoureux de ce phénomène du PSG

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain a encore pu compter sur un grand Kylian Mbappé, lors de la victoire face au LOSC (4-3). Après la rencontre, l’attaquant du club de la capitale a tenu à faire passer quelques messages. Il s’est notamment exprimé sur son jeune coéquipier Warren Zaïre-Emery, qui à 16 ans prend de plus en plus de place au PSG.

Le Paris Saint-Germain a frôlé la catastrophe ce dimanche, lors de la réception du LOSC. Après avoir rapidement mené 2-0, les Parisiens se sont fait peur et ont laissé les Dogues prendre le contrôle de la rencontre, avant de repasser devant dans les dernières minutes grâce à des réalisations de Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Mbappé encense Zaïre-Emery

Entré en jeu à la place de Vitinha après le troisième but du LOSC signé Jonathan Bamba, Warren Zaïre-Emery a participé au réveil du PSG. Interrogé à son sujet à l’issue de la rencontre, Kylian Mbappé a salué l’état d’esprit et les qualités du milieu de terrain âgé de 16 ans.

« Ce qu’on veut nous ici, ce sont des joueurs qui ont de la personnalité »