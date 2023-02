Neymar veut réussir un miracle à la Mbappé

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a retrouvé la victoire ce dimanche, mais a perdu Neymar sur blessure. Un véritable coup dur, alors que depuis le début de l’année Lionel Messi et Kylian Mbappé ont déjà fait face à des problèmes physiques. Le Français est pourtant très vite revenu... de quoi donner des idées à son coéquipier ?

On pensait la malédiction levée au PSG, mais après Kylian Mbappé et Lionel Messi, c’est Neymar qui s’est blessé. En délicatesse avec sa cheville depuis la Coupe du monde, le Brésilien est sorti en cours de jeu face au LOSC ce dimanche (4-3) et certains observateurs l’annoncent déjà forfait pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions du 8 mars prochain.

Chassé du PSG, Neymar fulmine https://t.co/5pEnwsVTYm pic.twitter.com/i3rBnIMuaW — le10sport (@le10sport) February 19, 2023

« Ney, c'est sûrement une entorse de la cheville, on va voir la gravité »

En marge de la rencontre, Christophe Galtier a donné les premières nouvelles au sujet de l’état de Neymar. « Ney, c'est sûrement une entorse de la cheville, on va voir la gravité. Il est en cours d'examen » a expliqué le coach du PSG, au micro de Prime Video . Une absence de plusieurs semaines est d’ores et déjà annoncée.

Le clan Neymar croit en un retour avant le Bayern Munich