Un clash éclate au PSG, Neymar voit rouge

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG a été sèchement battu par l’AS Monaco (1-3) le week-end dernier, Neymar a eu un échange très vif avec Luis Campos au terme de la rencontre. Un malaise profond entre les deux joueurs qui n’est pas nouveau, puisque l’international brésilien n’aurait toujours pas digéré le fait d’avoir été poussé vers la sortie au cours du dernier mercato estival.

La défaite sur la pelouse de l’AS Monaco (1-3) samedi dernier a laissé des traces au PSG. Le ton est notamment monté dans le vestiaire entre Neymar et Luis Campos, après le coup de gueule du dirigeant parisien contre l’équipe de Christophe Galtier, discussion tendue à laquelle a également pris part Marquinhos. Interrogé en conférence de presse, Neymar avait confirmé cet échange très vif, lui qui avait déjà pris à partie Vitinha et Hugo Ekitike sur la pelouse du stade Louis-II.

Ça chauffe dans le vestiaire du PSG, le pire est à venir ? https://t.co/ND269SjrBs pic.twitter.com/G4M8Lq9oM9 — le10sport (@le10sport) February 19, 2023

« C’était une petite discussion et nous n'étions pas d’accord »

« Oui c’est arrivé, c’était une petite discussion et nous n'étions pas d'accord. Cela nous arrive tous les jours, mais je les aime tous, c'est comme avec ma copine, on ne peut pas être d’accord sur tout chaque jour. Le football ce n'est pas que de l'amour, pas que de l'amitié. Il y a du respect, mais ça arrive parfois d'avoir des discussions. Nous nous ne sommes pas habitués à perdre, et quand il y a des défaites, bien sûr que cela nous perturbe. Cela fait partie des choses utiles pour s’améliorer , confiait Neymar à la veille du match contre le Bayern Munich. Cela fait cinq ans que je suis là, et concernant le vestiaire, ce sont parfois des mensonges qui sont sortis dans la presse. Et désormais cela fait très vite le tour du monde. Ce n’est pas la première fois que des rumeurs sortent à des moments décisifs de la saison. Nous devons rechercher ce qu'il se passe, ce n'est pas normal que des sujets sortent dans la presse, ça doit rester entre nous. Nous devons marcher ensemble. Quand il y a des infos comme ça, nous sommes fâchés. Je vous garantis que beaucoup d'informations sont fausses, mais certaines sont véridiques. »

Neymar n’oublie pas le dernier mercato