Ça chauffe dans le vestiaire du PSG, le pire est à venir ?

Pour leur première année au PSG, Christophe Galtier et Luis Campos doivent gérer une situation tendue au sein d'un club où certains de leurs choix sont directement remis en cause par une partie du vestiaire. Plusieurs cadres reprochent notamment les décisions prises lors du dernier mercato estival, à l’issue duquel l’écurie parisienne a mis la main sur six renforts qui peinent à s’intégrer. De quoi faire craindre le pire, alors que le PSG a déjà connu un tel scénario en 2016 avec un recrutement virant au fiasco.

Battu par le Bayern Munich (0-1) à l’occasion de son huitième de finale aller de Ligue des champions, le PSG a enchaîné une troisième défaite de rang après ses revers contre l’OM (1-2) et l’AS Monaco (1-3). Une première depuis 2011 et le rachat du club par le Qatar, et cette situation a des conséquences en interne. L’ambiance est en effet électrique entre plusieurs joueurs, mais également avec Luis Campos, intronisé comme conseiller football l’été dernier et en charge du recrutement. Passé par l’AS Monaco et le LOSC, le Portugais était principalement attendu sur ce terrain, lui qui est parvenu à dénicher de grands talents au cours des dernières années, mais ses décisions sont aujourd’hui pointées du doigt à l’extérieur comme à l’intérieur du club.

Un cru 2022 qui ne convainc pas

Bien qu’il disposait d’une marge de manœuvre réduite sur le mercato, l’empêchant notamment de répondre aux exigences de l’Inter pour le transfert de Milan Skriniar, Luis Campos s’est montré actif pour son premier mercato à la tête du PSG avec six renforts au compteur : Vitinha (41.5M€), Fabian Ruiz (23M€), Carlos Soler (18M€), Renato Sanches (15M€), Nordi Mukiele (12M€) et Hugo Ekitike (prêté avec option quasi obligatoire de 35M€). Un recrutement qui avoisine alors les 145M€ en comprenant le futur achat de l'attaquant auprès du Stade de Reims. Près de six mois plus tard, la plupart de ces recrues ont encore du mal à confirmer les espoirs placés en eux au moment de leur transfert, alternant les prestations irrégulières ou les blessures, et les observateurs n’hésitent pas à désigner le responsable. « Quand tu recrutes à Monaco, à Lille, tu ne recrutes pas pareil au PSG , juge Jérôme Rothen dans son émission sur RMC . Campos a peut-être été rattrapé par la patrouille. Renato Sanches, c’est décevant, Soler, c’est très, très décevant. » Daniel Riolo acquiesce au micro de l’ After Foot , désignant le principal flop du mercato estival : « Ekitike, c'est pas possible, il n'a pas le niveau du PSG, tu peux retourner le problème dans tous les sens. Et je vais même dire qu'il a handicapé sa carrière en venant au PSG. Il aurait dû continuer dans un club moyen pour continuer à progresser. »

Le vestiaire du PSG n’épargne pas Luis Campos et ses recrues

Un ressenti partagé par une partie des joueurs du PSG. Comme l’explique L’Équipe , certains cadres du vestiaire seraient déçus du recrutement réalisé par Luis Campos, estimant que l’effectif s’est affaibli. « C'est même le plus faible depuis que je suis au club », lâche carrément un membre de l'encadrement. Un intime du Camp des Loges abonde dans ce sens : « Ils ne comprennent pas pourquoi le PSG a laissé filer Paredes, Idrissa Gueye voire Julian Draxler pour recruter Vitinha, Fabian Ruiz et Carlos Soler, même si ce dernier est un peu mieux perçu que les deux autres. » Cela serait notamment le point de vue de Lionel Messi, Marquinhos, Presnel Kimpembe ou encore Neymar, qui n’a pas hésité à le faire savoir lors de la défaite à Monaco. Le numéro 10 du PSG a fermement recadré Vitinha et Hugo Ekitike sur la pelouse du stade Louis-II, avant d’avoir un échange très vif avec Luis Campos dans le vestiaire. Neymar n’est pas le seul à avoir Ekitike dans le collimateur, Le Parisien révélant dans ses colonnes que peu de monde dans le vestiaire supportait l’ancien Rémois, accusé d’avoir la grosse tête.

2016/2022, il y a match pour le pire mercato de l’ère QSI