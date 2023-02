«Des baltringues», il explose après le mercato du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé l'été dernier, Luis Campos a procédé à un recrutement moins « bling-bling », selon les dires de son président Nasser Al-Khelaïfi. Un mercato moins claquant et qui ne porte pas ses fruits. Pour l'ancien joueur du PSG, Mickaël Madar, les dirigeants parisiens se sont ratés. Les renforts arrivés ne sont pas au niveau et plombent les prestations du duo Lionel Messi/Neymar.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi avait annoncé une révolution l'été dernier. Elle se caractérise par l'arrivée d'un nouveau duo, Christophe Galtier/ Luis Campos, mais aussi par un recrutement bien moins claquant que les précédents. La feuille de route a été respectée par Luis Campos, qui est parvenu à recruter Vitinha, Fabian Ruiz, Renato Sanches, Nordi Mukiele, Carlos Soler et Hugo Ekitike. Mais ces joueurs ne parviennent pas à convaincre Mickaël Madar, ancien joueur du PSG.

« Tout est raté cette saison »

« Avoir investi autant d’argent dans un club et se retrouver avec une équipe qui joue comme ça en huitièmes de finale de la Ligue des champions, tu dois te poser des questions. Ça veut dire que tu as vraiment jeté l’argent. Tout est raté cette saison. Tu n’as pas eu de mercato ni au début ni au milieu » a-t-il déclaré dans les colonnes du Parisien . Pour Madar, aucun n'a le niveau pour évoluer au PSG.

Madar fracasse les recrues du PSG

« Quand tu as joué avec Iniesta, Xavi et Busquets, et que là tu joues avec Danilo, Soler et Verratti, excusez-moi mais ce n’est pas la même (...) Vitinha, tu ne sais pas d’où il vient. Soler ne met pas un pied devant l’autre. Ruiz ne sait pas faire une passe vers l’avant. Je veux bien que Neymar et Messi ne soient pas bons mais il faut leur mettre des joueurs de foot à côté. Là, ils jouent avec des baltringues » a-t-il déclaré, prenant ainsi la défense du duo composé de Lionel Messi et Neymar, critiqué ces dernières semaines.

Un impact sur les prestations de Messi et Neymar ?