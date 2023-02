«Le meilleur du business» est dans le coup pour une révolution du PSG

Hugo Chirossel

Près de six ans après avoir rejoint le PSG, Neymar pourrait quitter le club dans quelques mois. Chelsea serait très intéressé à l’idée de s’attacher ses services et Nasser Al-Khelaïfi et Todd Boehly auraient d’ores et déjà discuter d’un potentiel transfert du Brésilien. Toutefois, les Blues vont devoir faire face au fair-play financier, mais auraient pris les devants.

Alors que ses performances déçoivent depuis la reprise post-Coupe du monde, Neymar défraye la chronique ces derniers jours. Entre ses fêtes chez lui à Bougival et ses soirées poker, suivies de virées au fast-food, le Brésilien fait parler de lui. Dans un contexte ou le PSG serait désormais ouvert à un transfert, près de six ans après l’avoir recruté en provenance du FC Barcelone.

Zidane - PSG : La voie est libre pour le Qatar https://t.co/H5YTHrs28G pic.twitter.com/fQHcwadvEQ — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

Chelsea sur la piste de Neymar

Dans cette optique, Nasser Al-Khelaïfi aurait d’ores et déjà discuté des contours d’un éventuel transfert avec Todd Boehly, selon Le Parisien . Après avoir dépensé plus de 600M€ lors des deux dernières périodes de mercato, Chelsea ne compte pas en rester là et serait prêt à passer à l’action afin de s’attacher les services du Brésilien.

Chelsea s’entoure des «meilleurs du business»