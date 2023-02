Neymar ignore Mbappé, ça s’agite pour son transfert

Thomas Bourseau

Le PSG s’est incliné face au Bayern Munich lors du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions mardi (1-0). Kylian Mbappé a demandé à ses coéquipiers de préparer au mieux la manche retour, mais Neymar a été aperçu au Mcdo avec des amis. En outre, l’idée d’un transfert de Neymar serait en train de germer dans l’esprit du Brésilien.

Neymar vit des jours mouvementés en tant que joueur du PSG. Certes, son rendement sportif n’est plus le même que lors de la première partie de saison voire lorsqu’il débuta au Paris Saint-Germain lors de sa première saison en 2017/2018. La star auriverde n’a certes pas été épargnée par les blessures, mais c’est également son train de vie qui a régulièrement été pointée du doigt. Que ce soit ses fêtes ou encore son alimentation.

Neymar ignore la consigne de Mbappé

Ces derniers jours, plusieurs témoignages de voisins de Neymar à Bougival ont été divulgués via lesquels il est notamment spécifié que le « Ney » fait trembler les vitres de son voisinage en raison de ses fêtes récurrentes. Alors que Kylian Mbappé a demandé que les joueurs du PSG dorment au maximum et se préparent au mieux pour le 1/8ème de finale retour de la Ligue des champions face au Bayern Munich le 8 mars prochain, Neymar s’est montré au Mcdo avec ses amis le lendemain.

Neymar peste en coulisse et pense à un départ