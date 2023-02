PSG - Neymar : «Aucun club ne devrait le prendre»

Arnaud De Kanel

Depuis le retour de la Coupe du monde, c'est un tout autre Neymar qui défend les couleurs du PSG. Le sérieux du début de saison a laissé place aux vieux démons du Brésilien qui ne serait plus en odeur de sainteté dans la capitale. Mais alors que des clubs anglais s'intéressent à lui, Stan Collymore déconseille ce recrutement.

Il y a de la friture sur la ligne entre Neymar et le PSG. Recadré par Luis Campos dimanche dernier et mis en garde indirectement par Kylian Mbappé mardi, le Brésilien s'est offert une soirée poker ainsi qu'une virée au fast-food, lui rajoutant ainsi une polémique supplémentaire. Lassé, le PSG n'est pas contre l'idée de s'en séparer comme le révèle Le Parisien . Outre-Manche, The Sun fait écho des intérêts de Newcastle, Liverpool, Chelsea, Manchester City et Manchester United. Mais pour Stan Collymore, recruter Neymar serait une très mauvaise idée.

«Mon message serait de faire attention»

« Il y a toujours eu ce style de vie de playboy qui pèse sur Neymar, donc si un club de Premier League le regarde vraiment sérieusement, mon message serait de faire attention car cela pourrait s'avérer être la même situation qu’entre Cristiano Ronaldo et Man United », a confié l'ancien joueur dans CaughtOffside , avant de poursuivre.

«Aucun club de Manchester ne devrait le prendre»