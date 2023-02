Pour la vente de l’ASSE, c’est terminé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En difficulté cette saison, l'ASSE ne devrait pas être vendue dans les prochains mois. Chargé de sélectionner les meilleures candidatures, le cabinet KPMG n'a plus été sollicité depuis plusieurs mois. Le sujet ne serait même plus abordé lors des conseils de surveillance, signe que ce dossier a été mis de côté par les dirigeants stéphanois.

En avril 2021, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo semblaient motivés à l'idée de passer la main et vendre l'ASSE. Quelques semaines après avoir officialisé leurs envies de départs, les deux responsables ont été contactés par de nombreux investisseurs, en France, mais aussi à l'étranger. Mais à aucun moment les négociations ont abouti à un accord.

«Il n’a rien à faire en L2» : Il annonce une catastrophe pour l’ASSE https://t.co/H0BrFZ5Bu5 pic.twitter.com/DKLppo5zUq — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

Le projet Blockapital abandonné

A l'arrêt, ce dossier a été relégué au second plan, surtout après le début de saison réalisé par l'ASSE en Ligue 2. Mais récemment, ce dossier a été relancé par Blockapital, entreprise spécialisée dans la vente d'actifs. Elle espérait lever 100M€ pour racheter l'ASSE. « Je vous présente une opportunité unique d’investir dans un club de football historique français. Blockapital a l’opportunité d’acheter ce club pour 100 millions d’euros et nous sommes à la recherche d’investisseurs pour rejoindre notre projet. Ce club a une riche histoire et une grande tradition dans le football français, avec une forte base de fans fidèles. Il a également un potentiel de croissance considérable grâce à ses installations, son infrastructure et son personnel déjà en place », pouvait-on lire dans le communiqué de Blockapital.

Le dossier est au point mort depuis plusieurs mois