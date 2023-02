Vente ASSE : Un projet a 100M€ annoncé, une décision radicale est prise

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le dossier sur la vente de l'ASSE était revenu au centre de l'actualité il y a quelques jours. Acteur de l'investissement immobilier par tokenisation, Blockapital espérait réaliser une levée de fonds pour mettre la main sur le club stéphanois. Mais des sources proches de l'entreprise ont annoncé que le deal ne verra pas le jour.

Lancé officiellement en avril 2021, le dossier sur la vente de l'ASSE est au point mort depuis plusieurs mois. Le sujet était revenu dans l'actualité, il y a quelques semaines, suite à une annonce de Blockapital, entreprise spécialisée dans la vente d’actifs réels. Elle avait annoncé une levée de fonds pour mettre la main sur l'ASSE.

«Il n’a rien à faire en L2» : Il annonce une catastrophe pour l’ASSE https://t.co/H0BrFZ5Bu5 pic.twitter.com/DKLppo5zUq — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

Un projet à 100M€ évoqué

« Je vous présente une opportunité unique d’investir dans un club de football historique français. Blockapital a l’opportunité d’acheter ce club pour 100 millions d’euros et nous sommes à la recherche d’investisseurs pour rejoindre notre projet » pouvait-on lire sur le site internet de Blockapital.

Le projet aurait été abandonné