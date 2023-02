Vente ASSE : Un projet à 100M€ est confirmé !

Arthur Montagne

Depuis de longs mois, l'ASSE essaie de trouver un nouvel investisseur afin de racheter le club. En vain. Néanmoins, un étonnant projet a vu le jour ces dernières heures puisque Blockapital, entreprise spécialisée dans la vente d’actifs réels, annonce une levée de fonds de 100M€ et confirme d'ailleurs ses ambitions « pour l’achat de ce club de football historique ».

De Norodom Ravichak à David Blitzer en passant par Olivier Markarian et Roman Dubov et Sergeï Lomakin, les candidats au rachat de l'ASSE se sont multipliés ces derniers mois. En vain puisque Bernard Caïazzo et Roland Romeyer sont toujours les propriétaires du club. Néanmoins, ces dernières heures, un nouveau projet a vu le jour puisque Blockapital, entreprise spécialisée dans la vente d’actifs réels, a annoncé une levée de fonds de 100M€ « pour l’achat de ce club de football historique », sans préciser le nom. Mais tout laisse à penser que c'est l'ASSE.

Blockapital, un projet à 100M€

« Je vous présente une opportunité unique d’investir dans un club de football historique français. Blockapital a l’opportunité d’acheter ce club pour 100 millions d’euros et nous sommes à la recherche d’investisseurs pour rejoindre notre projet. Ce club a une riche histoire et une grande tradition dans le football français, avec une forte base de fans fidèles. Il a également un potentiel de croissance considérable grâce à ses installations, son infrastructure et son personnel déjà en place », explique le communiqué du fonds d'investissement.

«Nous souhaitons acheter un club de football historique français»

Face à ce communiqué, Peuple-Vert a voulu en savoir plus, et le média spécialisé dans l'actualité de l'ASSE a contacté Blockapital qui confirme la tendance actuelle : « Nous tenons tout d'abord à vous informer que pour des raisons confidentielles, notre niveau de communication est très limité, nous vous remercions pour votre compréhension. Chez Blockapital, nous sommes ravis de pouvoir vous informer que nous souhaitons acheter, avec nos investisseurs, un club de football historique français . » Dans la foulée, Blockapital a dévoilé sa méthodes de financement pour récupérer les 100M€ annoncés en précisant que cela se déroulera en deux étapes.

Un financement en deux étapes