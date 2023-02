Neymar - PSG : Un transfert après de nombreux échecs

Arnaud De Kanel

Depuis son arrivée au PSG à l'été 2017, Neymar est loin de faire l'unanimité. Le Brésilien est pointé du doigt dans les dernières défaites de son club avec qui il est engagé jusqu'en 2027 mais l'histoire pourrait tourner court. Après des départs ratés en 2019, 2020 et 2022, tout est réuni pour qu'il quitte le PSG prochainement.

Neymar symbolise parfaitement la crise à laquelle le PSG fait face. De part son attitude pour le moins consternante entre soirées pokers et fêtes à gogo, le Brésilien est clairement dans le viseur de ses dirigeants. A la mi-temps du match face à Monaco, il s'est même fait remonter les bretelles par Luis Campos. Cette fois-ci, le divorce semble inévitable alors que Neymar a connu plusieurs départs avortés depuis son arrivée au PSG en 2017.

C’est la crise au PSG, il peut craindre le pire https://t.co/I7CKIT0gIN pic.twitter.com/VQ0f6hCMbE — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

Les transferts ratés de Neymar au Barça

Malgré une première saison exceptionnelle, ça n'a jamais marché entre Neymar et le PSG. Absent des échéances les plus importantes des saisons précédentes, il s'est mis une partie des supporters à dos. Un problème de taille pour Neymar qui fonctionne à l'affect et qui a besoin de se sentir aimé. En 2019, deux ans après son arrivée, il avait fait le forcing pour quitter la capitale. Prêt à tout, le Barça proposait 110M€ + Jean-Clair Todibo, Ivan Rakitic et le prêt d'un an d’Ousmane Dembélé. Une offre catégoriquement refusée par le PSG qui en réclamait 20M€ de plus.



Une saison plus tard, en 2020, il était encore question d'un départ de Neymar à Barcelone. Mais cette année là, le Barça faisait face à d'énormes difficultés financières et l'opération avait été jugée « impensable » par le président de l'époque Josep Maria Bartomeu. En 2021, les envies de départ de Neymar s'étaient atténuées avec l'arrivée de Lionel Messi pour reprendre de plus belle en 2022.



L'été dernier, c'est le PSG qui avait tenté de le pousser vers la sortie sur le gong. Mais encore fallait-il trouver preneur pour Neymar. Et c'est là que ça a bloqué pour le transfert du Brésilien étant donné que les prétendants étaient peu nombreux, notamment à cause d'un salaire astronomique perçu par le numéro 10 parisien.

C'est la bonne pour Neymar ?