Messi, Neymar, Mbappé… Qui doit quitter le PSG ?

La rédaction

Kylian Mbappé, Lionel Messi ou Neymar ? Les trois stars du PSG pourraient pour des raisons bien différentes quitter le club de la capitale à la prochaine intersaison pour des circonstances spéciales. Mais selon vous, quel membre de la MNM doit quitter le Paris Saint-Germain ? C’est notre sondage du jour !

Ça jase au PSG. Pour la première fois depuis un bon moment, le Paris Saint-Germain reste sur trois défaites consécutives. Une face à l’OM le 8 février dernier en Coupe de France (2-1), contre l’AS Monaco samedi dernier (3-1) et face au Bayern Munich en 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions (1-0). Presnel Kimpembe refusait d’évoquer une crise, mais préférait parler de mauvaise passe. Depuis la défaite du PSG face au Bayern, l’avenir de Neymar à Paris semble être remis en question et d’après The Sun , le Brésilien ne serait plus contre un départ du club alors que les plus grands clubs anglais seraient sur les rangs.

Neymar prêt à claquer la porte, un transfert légendaire pour Mbappé ?

À commencer par Chelsea. À en croire Goal et Football Insider, les Blues se prépareraient à lancer une offensive pour Neymar. Le co-propriétaire du club londonien Todd Boehly était même à Paris mardi pour évoquer cette éventualité. Un transfert allant jusqu’à 106M€ serait programmé par Chelsea. Outre Neymar, il est également question d’un potentiel transfert légendaire de Kylian Mbappé. The Athletic a dernièrement fait savoir que le Real Madrid n’aurait pas fermé le dossier Mbappé et que le comité de direction du PSG serait prêt à laisser filer Kylian Mbappé à une année de la fin de son contrat à condition qu’une offre de transfert légendaire lui soit transmise.

Le cas Messi, le flou constant