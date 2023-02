Une réponse à 200M€ tombe pour Lionel Messi

Thomas Bourseau

Alors que le PSG peine pour le moment à prolonger le contrat de Lionel Messi, il est en parallèle question d’un possible retour de La Pulga au FC Barcelone. Pour autant, la masse salariale du Barça poserait problème et plus particulièrement la volonté du Barça de l’alléger de près de 200M€.

Lionel Messi va-t-il prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain au PSG ? Ces dernières semaines, il a un temps été question d’un pacte verbal passé entre le clan Messi et le comité de direction du Paris Saint-Germain pour que l’Argentin reste au moins une saison supplémentaire au sein du champion de France. Cependant, d’après le journaliste Gerard Romero qui s’est confié à TUDN dernièrement, Lionel Messi ne serait pas en accord avec son père Jorge, ce dernier voudrait qu’il assure sa continuité au PSG lorsque la légende du FC Barcelone n’en serait plus certaine.

«Juste un désir de Joan Laporta»

Pour autant, faut-il s’attendre à un possible retour de Lionel Messi au FC Barcelone ? D’après Ben Jacobs, l’Argentin est voulu au Barça par Joan Laporta, président du club, qui a été contraint de le laisser filer à l’été 2021. « Et puis du point de vue de Barcelone, une grande partie de cela est juste un désir de Joan Laporta, de ramener Messi dans de meilleures conditions. Et Laporta a dit à de nombreuses reprises, y compris à moi, que Barcelone ressent une dette morale, pour que Messi revienne au Camp Nou ».

EXCLU : Sergio Ramos, Messi… Le PSG ne change pas de cap ! https://t.co/R2s0lqGxHL pic.twitter.com/YS3vOTfvGa — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

Le Barça veut alléger sa masse salariale, de quoi mettre un terme au feuilleton Messi