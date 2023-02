Dans le viseur du PSG, il a annoncé sa prochaine destination

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2027 avec l'Athletico Paranaense, Vitor Roque serait suivi de près par le PSG. D'ailleurs, le club de la capitale aurait déjà formulé une offre au club brésilien pour boucler le transfert du crack de 17 ans. Toutefois, Vitor Roque voudrait signer au FC Barcelone et son agent l'aurait fait savoir à la direction blaugrana.

A seulement 17 ans, Vitor Roque se fait déjà remarquer du côté de l'Athletico Paranaense. En effet, le PSG aurait été alerté par les performances récentes du crack brésilien. A tel point que Luis Campos serait déjà passé à l'assaut.

C'est la crise au PSG, il prend une grosse décision https://t.co/XxjE9pHPby pic.twitter.com/Ad47jo35U1 — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

Le PSG est passé à l'offensive pour Vitor Roque

Selon les informations de Mundo Deportivo , le PSG aurait formulé une offre à l'Athletico Paranaense pour lui arracher Vitor Roque ; au même titre que l'Atlético de Madrid et West Ham, qui souhaiteraient également s'offrir ses services à l'été 2023. Toutefois, le jeune talent de 17 ans n'aurait d'yeux que pour le FC Barcelone actuellement.

Vitor Roque veut rejoindre le FC Barcelone