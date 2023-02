PSG : Mbappé, Messi et Neymar lui ont plombé ses plans

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu trois fois de suite, le PSG doit réagir dès ce dimanche face au LOSC. Christophe Galtier, de plus en plus critiqué ces dernières semaines, cherche toujours les solutions pour relancer son équipe. Le technicien français regrette de ne plus pouvoir appliquer sa tactique préférentielle qui pousserait Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar à défendre.

Le PSG est en crise. Après avoir perdu à Marseille et Monaco, le club de la capitale s’est incliné à domicile contre le Bayern Munich. Une défaite qui vient mettre Christophe Galtier sur le grill, lui qui avait réussi ses débuts avec le PSG. Critiqué depuis plusieurs semaines, le technicien français a été très clair après la performance parisienne contre le Bayern Munich.

«Le PSG doit jouer un football offensif»

« Je n'ai pas été satisfait. J'ai aligné mon équipe face au Bayern par rapport à l'effectif disponible. Vous croyez que j'avais travailler sur la possibilité de Warren Zaïre-Emery, 16 ans qui a enchaîné deux matchs? Je voulais travailler sur une première phase en pensant à l'entrée de Mbappé. Si vous pensez que j'ai aimé voir mon équipe jouer contre le Bayern, c'est que vous me manquez un peu de respect. Le PSG doit jouer un football offensif, attrayant, pas spectaculaire mais efficace pour gagner », a lâché l’entraîneur du PSG en conférence de presse.

«Le premier rideau» de Galtier n’existe plus