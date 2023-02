Le feuilleton Messi s’emballe, un démenti tombe

Thomas Bourseau

Un pacte verbal aurait été passé entre l’entourage de Lionel Messi et le PSG en fin d’année 2022 selon divers médias. Une fake news à en croire Ben Jacobs. Le journaliste de CBS Sports s’est livré sur la situation tout en faisant un point sur le feuilleton Messi dont le contrat au PSG arrive à expiration à la fin de la saison.

Lionel Messi est au coeur de l’actualité du PSG. Comme Neymar et à une toute autre mesure comme Kylian Mbappé, un départ du septuple Ballon d’or à la prochaine intersaison semble être une possibilité. En effet, son contrat arrivera à expiration le 30 juin prochain et bien qu’une année supplémentaire soit optionnelle dans le bail, les discussions entre le comité de direction du PSG et le clan Messi doivent continuer d’avoir lieu.

«On a beaucoup parlé d'un soi-disant pacte verbal»

Cependant, aucun pacte verbal n’aurait été trouvé entre le PSG et l’entourage de Lionel Messi comme il en a été question en décembre dernier d’après Le Parisien ou Fabrizio Romano. Néanmoins, la vérité serait toute autre comme Ben Jacobs l’a confié à teamTALK . « Après la Coupe du monde, on a beaucoup parlé d'un soi-disant pacte verbal et maintenant que les parties commencent à avoir des discussions plus sérieuses, y compris mercredi, il y a un changement de narration, suggérant en quelque sorte qu'il y a des problèmes ou des obstacles ».

Messi fait rêver toute la planète, le PSG peut souffler https://t.co/xFTjVlA71Y pic.twitter.com/vR82g8jO2p — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

«Ce n'est qu'un récit médiatique»