Le PSG prépare une vente à 105M€

Hugo Chirossel

Recruté en 2017 en provenance du FC Barcelone, Neymar pourrait vivre sa dernière saison au Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaïfi aurait rencontré le nouveau co-propriétaire de Chelsea, Todd Boelhy, mardi dernier afin de discuter d’un potentiel transfert du Brésilien. Le club de la capitale aurait d’ailleurs fixé son prix à près de 100M€.

Alors que Kylian Mbappé avait demandé à ses partenaires de « bien manger et bien dormir », après la défaite face au Bayern Munich en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions mardi dernier (0-1), Neymar ne semble pas avoir été très sensible à ses propos. Après avoir participé à un tournoi de poker, on a pu apercevoir le Brésilien dans un fast-food, sur des clichés publiés sur les réseaux sociaux. Dans un contexte où son avenir au PSG est de plus en plus remis en question.

Chelsea s’intéresse toujours à Neymar

En effet, déjà intéressé l’été dernier, Chelsea n’aurait pas oublié Neymar. Le Parisien indiquait dernièrement que Nasser Al-Khelaïfi et Todd Boehly se seraient rencontrés mardi dernier et auraient notamment évoqué un possible transfert du Brésilien l’été prochain. Selon Foot Mercato , le co-propriétaire des Blues serait même entré en contact avec l’entourage de Neymar afin d’exposer le projet du club.

Une offre comprise entre 95 et 106M€ ?