Neymar - Mbappé : «C’est des gamineries», le PSG craque

Neymar est au cœur de la polémique. Alors que son équipe peine à se montrer au niveau, l'international brésilien fait l'objet de nombreux débats en raison de son hygiène de vie. Mardi dernier, Kylian Mbappé a fait appel à la responsabilité de chacun, mais ses propos ne semblent pas avoir touché Neymar. Une situation, qui agace le PSG.

Après la défaite du PSG face au Bayern Munich (0-1), Kylian Mbappé aurait pris la parole dans le vestiaire. En tenue de patron, à seulement 24 ans, l'international français a tenté de réveiller les troupes, mais a également prodigué quelques conseils à ses coéquipiers. « Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Que chacun mange bien et dorme bien » a-t-il déclaré après le match de Ligue des champions. Mais on ne peut pas dire que Neymar ait été sensible aux propos de Mbappé. Quelques heures plus tard, des clichés ont été postés sur les réseaux sociaux et montrent le Brésilien dans un fast-food. Neymar aurait également profité de son jour de repos pour participer à un tournoi de poker.

Galtier calme le jeu

Présent en conférence de presse, Christophe Galtier a tenté d'éteindre l'incendie. « Je me suis entretenu avec Ney. Je lui ai dit ce que je pensais. Il a le droit, dans son jour de récupération, de jouer au poker. Je lui ai dit ce que je pensais de cette photo qui est sortie. Ça reste entre lui et moi. Mais, j'ai l'intime conviction qu'il n'y a pas d'amalgame à faire entre les propos de Kylian et la photo de Ney » a déclaré l'entraîneur du PSG ce vendredi.

Le PSG en a ras-le-bol