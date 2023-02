Après Cristiano Ronaldo, cette superstar du PSG est la prochaine cible

Amadou Diawara

Cet hiver, Al Nassr a officialisé la signature du Portugais Cristiano Ronaldo. Après avoir accueilli CR7, l'Arabie Saoudite ne voudrait pas en rester là. En effet, les Saoudiens seraient déterminés à attirer Lionel Messi, qui est en fin de contrat avec le PSG le 30 juin, dans leur championnat.

Parti au clash avec Manchester United, Cristiano Ronaldo a trouvé un accord avec sa direction pour résilier son contrat à l'amiable. Dans la foulée, CR7 a pris la décision surprenante de rejoindre Al Nassr - entrainé par Rudi Garcia - librement et gratuitement cet hiver.

Polémique avec Mbappé : Une grosse explication révélée au PSG https://t.co/TednJIkkgb pic.twitter.com/q4wOxtAJeo — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

Cristiano Ronaldo signe à Al Nassr

Après avoir réalisé l'incroyable coup Cristiano Ronaldo, l'Arabie Saoudite rêverait de s'offrir d'autres stars planétaires à l'avenir. Et alors que Lionel Messi est en fin de contrat le 30 juin avec le PSG, les Saoudiens seraient bien décidés à profiter de la situation pour l'accueillir dans leur championnat.

L'Arabie Saoudite y croit dur comme fer pour Messi