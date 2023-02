Zidane - PSG : La voie est libre pour le Qatar

Axel Cornic

Tout se joue en ce moment pour Zinédine Zidane, qui après plus d’un an et demi d’inactivité semble décidé à retrouver très rapidement un club. Ça pourrait bien être le Paris Saint-Germain, qui commence à avoir des sérieux doutes au sujet de Christophe Galtier, dont l’avenir peut être scellé par une élimination en Ligue des Champions selon nos informations.

On le voyait prendre les rênes de l’équipe de France, après une ère Deschamps bien remplie. Finalement les portes se sont fermées au dernier moment et Zinédine Zidane doit vite trouver une solution, s’il ne veut pas rester une saison de plus sans rien faire.

Cette fois, c’est la bonne pour le PSG

Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, Zidane était la priorité absolue du Qatar il y a un an, pour remplacer un Mauricio Pochettino destiné au départ. Le Français avait refusé à l’époque pour attendre l’équipe de France, mais qu’en sera-t-il désormais, alors qu’il n’a plus de plan A ? Plusieurs sources proches du dossier assurent qu’il pourrait prendre en considération la piste PSG, mais d’autres alternatives existent.

La Juventus ne pense pas à Zidane

Le principal danger pour le PSG semblait être la Juventus, ancien club de Zidane, qui a par le passé plusieurs fois émis le souhait de revenir en tant qu’entraineur. Mais la situation à Turin n’est pas idyllique et cela pourrait bien aider le PSG. La Gazzetta dello Sport annonce en effet que Zidane ne serait pas une priorité pour la Juventus. C’est un autre ancien qui serait dans le viseur des dirigeants, puisque le quotidien parle d’un Antonio Conte décidé à rentrer en Italie au terme de son aventure à Tottenham.

Allegri ne craint rien