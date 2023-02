Catastrophe à l'ASSE, il annonce la couleur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La sentence est tombée. Gravement touché au genou, Gaëtan Charbonnier sera absent des terrains pour une durée de six mois et ne portera plus le maillot de l'ASSE cette saison. Une blessure regrettable pour Laurent Batlles, qui va devoir faire preuve d'ingéniosité pour le remplacer sur le front de l'attaque.

Auteur de trois buts sous le maillot de l'ASSE depuis son arrivée en décembre dernier, Gaëtan Charbonnier a été coupé dans son élan. Le buteur de 34 ans s'est gravement blessé au genou lors de la rencontre face à Dijon samedi dernier. Sa saison est d'ores et déjà terminée.

Charbonnier out, l'ASSE s'active en coulisses

Un coup dur pour l'ASSE, qui a la possibilité de recruter un joker médical. Selon les informations de Peuple-Vert , le club discute avec Dylan Saint-Louis, actuellement sous contrat avec Hatayspor. Alors que la formation stéphanoise affrontera Nîmes ce lundi, Laurent Batlles s'est prononcé sur la blessure de Charbonnier.

Batlles sort du silence sur la blessure de Charbonnier