Un fiasco est redouté au PSG, le Qatar a tranché

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu trois fois de suite, le PSG voit sa saison remise en question. Christophe Galtier ne trouve pas les solutions et les blessures ne l’aident pas. Toutefois, l’entraîneur du club de la capitale ne serait pas menacé, surtout que la direction sportive est aujourd’hui focalisée sur le rachat de Manchester United.

Le PSG va mal. Pour la première fois depuis 2011, le club de la capitale a perdu trois fois de suite, une mauvaise série que Christophe Galtier et ses hommes tenteront de stopper dimanche face au LOSC. La victoire est obligatoire, sous peine de voir l’OM refaire une partie de son retard à une semaine du Classique.

«On se tait et on travaille»

Après la défaite contre le Bayern Munich, le message de l’entraîneur du PSG était clair : « On se tait et on travaille. Il y a une grande déception après la défaite du Bayern mais il reste un match retour. On peut espérer qu'avec un effectif au complet et en forme, on a de quoi faire valoir sur le match retour. Dans une période difficile, il faut se taire travailler et prendre plaisir à être ensemble ».

Le PSG en a eu assez, son avenir est relancé https://t.co/MR3msoLCRu pic.twitter.com/LPVKQEx7lM — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

Galtier n’est pas menacé