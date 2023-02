Surprise, le PSG active une piste inattendue sur le mercato

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec Manchester United, Alejandro Garnacho susciterait l'intérêt du PSG. En effet, le club emmené par Christophe Galtier verrait d'un bon oeil l'idée de boucler le transfert du crack argentin de 18 ans. Toutefois, la direction des Red Devils s'activerait pour boucler la prolongation de son jeune attaquant.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert les services de six joueurs au total : Nordi Mukiele, Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Carlos Soler et Hugo Ekitike. Incapable de recruter lors de la fenêtre de janvier, qui vient de fermer ses portes, le club de la capitale sait déjà qu'il accueillera Milan Skriniar à la fin de son contrat le 30 juin.

PSG : C’est confirmé, le Qatar est menacé pour son projet à 4,5Mds€ https://t.co/rbldNSMaSh pic.twitter.com/818vDsLLUv — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

Le PSG a coché le nom d'Alejandro Garnacho

En plus de Milan Skriniar, le PSG veut recruter un nouvel attaquant, et ce, pour combler le vide laissé par Pablo Sarabia - parti pour Wolverhampton en janvier. Ayant échoué pour tous ses dossiers offensifs cet hiver - Rayan Cherki, Malcom et Hakim Ziyech notamment - le club emmené par Christophe Galtier aurait identifié un tout nouveau profil en vue de l'été 2023.

Manchester United veut prolonger Garnacho au plus vite