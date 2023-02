Neymar provoque Mbappé, la grosse accusation du PSG

Axel Cornic

La situation semble un peu se tendre entre Kylian Mbappé et Neymar, après le récent revers de Ligue des Champions face au Bayern Munich (0-1). Le Paris Saint-Germain assiste une nouvelle fois impuissant à une sorte de guerre intestine entre deux de ses plus grandes stars, avec le Brésilien qui semble en agacer plus d’un en interne.

En 2017 Neymar avait quitté le FC Barcelone pour ne plus vivre dans l’ombre de Lionel Messi. Or, au PSG il semble être passé au second plan depuis l’explosion et surtout la prolongation monstre de Kylian Mbappé, devenu le seul véritable pilier du projet QSI.

Le PSG donne sa parole, Mbappé s’est fait planter en beauté https://t.co/caJMiFWJMc pic.twitter.com/AKnARldcVX — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

Entre Neymar et Mbappé, c’est instable

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , cela n’aide pas vraiment à stabiliser une relation tumultueuse entre les deux attaquants du PSG, qui étaient d’ailleurs arrivés ensemble au club. Cela aurait d’ailleurs un impact sur le vestiaire dans son ensemble, puisque chaque joueur semble avoir sa préférence entre Mbappé et Neymar.

Le PSG parle d’une provocation