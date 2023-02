Son autorité est bafouée au PSG, un nouveau clash se prépare

Pierrick Levallet

Après la lourde défaite contre l'AS Monaco, Presnel Kimpembe a décidé d'aller voir les supporters pour discuter avec eux, malgré l'interdiction de Marquinhos. Le capitaine du PSG aurait d'ailleurs considéré la décision de l'international français comme un affront en interne. Le Brésilien n'aurait pas apprécié voir son coéquipier bafouer son autorité.

Capitaine du PSG depuis le départ de Thiago Silva en 2020, Marquinhos ne fait plus vraiment l’unanimité désormais. Le défenseur central brésilien n’est pas exempt de tout reproche dans ses prestations depuis quelques mois déjà, et son leadership dans le vestiaire comme à être remis en cause. Après la débâcle contre l’AS Monaco, Presnel Kimpembe est notamment allé voir les supporters pour leur parler, alors que Marquinhos avait demandé à ses coéquipiers de ne pas y aller.

Kimpembe a défié l’autorité de Marquinhos

Marquinhos aurait d’ailleurs considéré le discours de Presnel Kimpembe face aux supporters comme un affront selon Goal . Malgré les ordres du capitaine du PSG, l’international français en a décidé autrement. Alors que Marquinhos ne fait plus l’unanimité, et que Presnel Kimpembe est un candidat légitime pour le brassard de capitaine, la relation entre les deux hommes pourrait se détériorer d’ici la fin de la saison.

Marquinhos a déjà clashé Campos cette saison

Marquinhos a déjà été au coeur d’un premier clash récemment. Alors que Luis Campos pointait du doigt le manque de détermination de certains sur le plan défensif, le Brésilien et Neymar se seraient ligués contre lui à la mi-temps du match face à l'AS Monaco. Le ton serait monté rapidement entre les trois hommes. D’ici peu de temps, un scénario similaire pourrait se produire entre Marquinhos et Presnel Kimpembe. À suivre...